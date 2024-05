Alla scoperta del Parco Regionale

Domenica 5 Maggio 2024

PROGRAMMA

ORE 9.30: Partenza da CASERMETTE di Colfiorito, ingresso sede Parco

Rientro previsto per le ore 12.30



CARATTERISTICHE PERCORSO

Percorso di 12 km

Dislivello: +10 m



COSTO

Quota partecipazione con assicurazione compresa € 5



INFO e PRENOTAZIONI

Tel. 335 6767806 (ore 10-18)



TERMINE ISCRIZIONI: venerdì 3 maggio ore 12.00. Possibilità di iscrizione

il giorno dell'evento per coloro che hanno la propria bici. Età minima di partecipazione 10 anni (bambini muniti di bici con ruote da 20").



NOLEGGIO E-BIKE

Sconto del 20% per i SOCI FIAB offerto da YouMobility.it

Per info contattare: 335 6767806 (ore 10-18)

Prenotazioni bici entro giovedì 2 maggio