Parco Regionale dei Colli Euganei

(Este, 05 Lug 24) Questa mattina, durante i lavori della 36^ Sessione dell'International Coordinating Council of the Man and the Biosphere (MAB) Programme ad Agadir (Marocco), a cui hanno partecipato l'Assessore regionale al Territorio, Cultura e Parchi del Veneto Cristiano Corazzari e il Presidente del Parco Alessandro Frizzarin, è stata ufficialmente proclamata la Riserva della Biosfera "Colli Euganei" all'interno del programma MAB UNESCO. La candidatura dei Colli Euganei, coordinata dall'Ente Parco Colli Euganei, è stata riconosciuta per il suo eccezionale valore naturale e culturale, nonché per l'impegno dimostrato nella promozione di pratiche di sviluppo sostenibile che rispettano e valorizzano le risorse ambientali locali. Questo prestigioso riconoscimento conferma l'importanza dell'area collinare come esempio di equilibrio tra conservazione della biodiversità e sviluppo umano.

COMUNICATO STAMPA UFFICIALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO

COMUNICATO STAMPA DELL'ASSESSORE REGIONALE AL TERRITORIO, CULTURA E PARCHI

COMUNICATO STAMPA DELL'ASSESSORE REGIONALE ALLO SVILUPPO ECONOMICO, ENERGIA E ACQUE TERMALI

In allegato, leggi la notizia completa nel comunicato stampa dedicato dell'Ente Parco