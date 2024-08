Parco Regionale dei Colli Euganei

(Este, 02 Ago 24)

La Comunità del Parco è convocata in seduta pubblica il giorno 07 Agosto, alle ore 18:00, presso la sede dell'Ente Parco dei Colli Euganei in Este, Via Rana Ca' Mori 8, con il seguente ordine del giorno:





Approvazione verbale seduta del 07.03.2024; Comunicazioni del Presidente: Proclamazione della Riserva della Biosfera MAB UNESCO dei "Colli Euganei"; Interrogazioni, interpellanze, mozioni; LR n. 23/2018. Art. 4, comma 5, lett. b). Individuazione di un soggetto per la nomina a componente del Consiglio Direttivo; Approvazione Rendiconto generale esercizio 2023; Approvazione dell'Assestamento di Bilancio di esercizio finanziario 2024-2026.