Parco Regionale dei Colli Euganei

(Este, 01 Ott 24) La Direzione Pianificazione Territoriale della Regione del Veneto informa gli amministratori pubblici che l'Osservatorio regionale per il paesaggio, in collaborazione con l'Università degli Studi di Verona, ha programmato, nei mesi di ottobre-novembre 2024, l'attività formativa "Giornate di studio sul paesaggio veneto – 4^Edizione". Le giornate rappresentano un momento di formazione e confronto per gli amministratori pubblici, durante i quali approfondire i temi del paesaggio e delle sue trasformazioni.

Tutte le info con le modalità di partecipazione e il dettaglio delle tematiche e degli obiettivi dell'attività sono riportate negli allegati.