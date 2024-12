Parco Regionale dei Colli Euganei

(Este, 16 Dic 24)

La Comunità del Parco è convocata in seduta pubblica il giorno 20 Dicembre 2024, alle ore 15:30, presso la sede dell'Ente Parco dei Colli Euganei in Este, Via Rana Ca' Mori 8, con il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta del 25.11.2024;

2) Comunicazioni del Presidente;

3) Interrogazioni, interpellanze, mozioni;

4) Variazioni di bilancio 2024-2026 esercizio 2024. Pagamento spese legali dell'Ente. Utilizzo avanzo di amministrazione accantonato;

5) Approvazione del bilancio di previsione 2025-2027.

Il pubblico sarà ammesso fino a raggiungimento della capienza consentita della Sala Consiliare.