Parco Regionale dei Colli Euganei

Escursione al sorgere del sole sul Monte Ceva

Domenica 17 Dicembre 2023 dalle 07:00 alle 11:00

Per terminare in bellezza questo 2023, una proposta un po' pazza e un po' fuori dagli schemi. Si partirà alle 7:00 dal parcheggio della Chiesa del SS. Rosario di Turri (Montegrotto Terme) per raggiungere la cima del Monte Ceva in prossimità della quale assisteremo al sorgere del sole con una colazione in cestino (bevanda calda e varie leccornìe), al termine proseguiremo per un bel giro perlustrativo tra le pieghe del gruppo del Monte Ceva. Ritorno alle auto in tarda mattinata, dove ci scambieremo gli speciali AUGURI DELL'ESCURSIONISTA.

Cosa serve: scarpe da trekking, abbigliamento comodo adatto alla stagione, zainetto con scorta d'acqua, utili i bastoncini.

Percorso di circa 6 km - dislivello totale positivo +370 m - media difficoltà (adatto a chi ha un minimo di dimestichezza con sentieri sterrati e rocciosi)

Info e prenotazioni 366 4210602 - sentieriesorrisi@gmail.com

Posti limitati - iscrizione obbligatoria

Quota € 16 (comprensiva di accompagnamento e guida, assicurazione e cestino colazione)