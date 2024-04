Parco Regionale dei Colli Euganei

Da Sabato 13 a Domenica 14 Aprile 2024 dalle 08:30 alle 17:30

L'AltaVia n.1 è un affascinate anello di circa 40 km per 2000 m di dislivello, che tocca le cime più rilevanti e include alcuni dei più suggestivi sentieri dei Colli Euganei.

Attraverseremo un collage di tutti gli ambienti e microclimi tipici del Parco Regionale. Una lunga successione di vigneti, fitti boschi, maronari, boschi di robinie, strade bianche e uliveti...I colori primaverili e le fioriture abbondanti doneranno ancora più fascino a questo trekking su due giorni.

Il primo giorno cammineremo nella parte nord occidentale del parco (Monte Grande e Monte della Madonna), mentre il secondo giorno ci spostiamo verso i Colli sud-orientali (dal Venda fino al Monte Fasolo e Rusta). Distanze e dislivello paragonabili nelle due giornate.



È possibile pernottare presso struttura tra i Colli (Scrivimi per esigenze particolari)

È possibile partecipare ad una sola delle due giornate (il percorso è organizzato per partire e arrivare allo stesso parcheggio entrambi i giorni).



Costi: Accompagnamento con guida: 25 euro a giornata;Costi opzionali: pranzi, trasporti, pernotto (scrivimi per ulteriori info)

Info sul Percorso:

Partenza: Castelnuovo di Teolo (PD)

Dislivello: 2000 m

Lunghezza percorso: 40 km.

Difficoltà: EE (Escursionisti Esperti)