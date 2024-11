Parco Regionale dei Colli Euganei

Escursione ad anello sull'isolato Monte Lozzo, il più occidentale dei Colli Euganei

Mercoledì 13 Novembre 2024

Il sentiero si addentra prima in una boscaglia con piante alloctone, per passare poi ad un'area coltivata con ulivi, da cui si può godere di un'inedita panoramica sui colli occidentali. Saliremo alle caverne-rifugio utilizzate durante la Seconda Guerra Mondiale e a un grande prato in quota da dove la vista si disperde verso la pianura, per riprendere infine il cammino in discesa verso Lozzo Atestino.



Dati tecnici:

Lunghezza : 4,5

Dislivello: 220 metri di dislivello positivo

Difficoltà: ●●○○○

Orario di ritrovo : 14:00, con partenza a seguire. Conclusione alle 16:30 circa.

Punto di ritrovo : Piazza delle Fratte, Lozzo Atestino. Per Google Maps: https://goo.gl/maps/AyTtk5ndT7J4xxhC7

Quota di partecipazione : adulti 8 euro, ragazzi 8-17 anni 4 euro, bambini 0-7 anni gratis

Per informazioni e iscrizione obbligatoria: info@aperdifiato.com oppure un messaggio al 333 6549391