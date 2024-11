Parco Regionale dei Colli Euganei

Escursione con partenza dal parcheggio in quota del Monte Gemola

Sabato 16 Novembre 2024

Evento offerto dalla sinergia tra l'impresa naturalistica A perdifiato e il Comune di Tribano, all'interno del progetto per la Giornata Ecologica Regionale. Con una traversata sotto al Monte Rusta, compiremo l'anello attorno al Monte Fasolo, camminando in un bosco di carpini, frassini, roverella, nocciolo e castagno, incontrando nel sottobosco pungitopo e felci, e incontrando il faggio secolare! Lungo la salita del viale panoramico giungeremo alla chiesetta di San Gaetano, per poi proseguire nella speranza di essere illuminati dalla luna piena, in un percorso immerso fra i vigneti.



Dati tecnici:

Lunghezza : 6,5

Dislivello: 200 metri di dislivello positivo

Difficoltà: ●●○○○

Orario di ritrovo : 16:30, con partenza a seguire. Conclusione alle 19:00 circa.

Punto di ritrovo : Parcheggio di Villa Beatrice, comune di Cinto Euganeo. Per Google Maps: https://goo.gl/maps/5rgJMUmAcAmeHe7z8

La partecipazione all'evento è GRATUITA

Per informazioni e iscrizione obbligatoria: info@aperdifiato.com oppure un messaggio al 333 6549391