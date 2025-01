Parco Regionale dei Colli Euganei

Monte Spinazzola “Ad ognuno il suo seme"

Domenica 26 Gennaio 2025 dalle 10:00 alle 13:30

Ripartono le escursioni di Colli Euganei a 6 Zampe, ciclo di appuntamenti con camminate di gruppo insieme a Fido per conoscere da vicino il panorama e le curiosità euganee. Trascorreremo del tempo di qualità in piccoli gruppi, per il benessere del binomio (cane/proprietario), con guida ambientale escursionistica ed istruttrice cinofila.

Domenica 26 Gennaio, insieme alla guida Sara, scopriremo le infinite e sorprendenti forme dei semi lungo antichi percorsi agresti. Inoltre, non mancheranno le pillole cinofile di Alice e pratici consigli per la gestione del cane in natura.

Dati tecnici escursione

Difficoltà: T (turistico - facile)

Dislivello: +150 m ca

Durata: 3 h 30' ca (variabili in base alle soste)

Lunghezza: 6.5 km ca

Attrezzatura richiesta

Abbigliamento e calzature da escursionismo idonei alla stagione, bastoncini da trekking (per chi li usa), zaino, acqua e snack (anche per Fido).

Quota escursione: 35 euro binomio (cane + proprietario), 15 euro solo accompagnatore.

La quota comprende l'assicurazione giornaliera del partecipante in caso di infortunio.

ORGANIZZAZIONE & ACCOMPAGNAMENTO

Sara Angeli "In Viaggio con Fido" guida ambientale escursionistica certificata CETS2, regolarmente iscritta e assicurata AIGAE.

Alice Dal Toso "Ospitalità Bestiale" istruttrice cinofila laureata presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Pisa.

RICHIEDI IL PROGRAMMA DETTAGLIATO E I MODULI DI ISCRIZIONE.

LE ISCRIZIONI CHIUDONO VENERDÌ 23 GENNAIO AD ORE 18.00.