Parco Regionale dei Colli Euganei

Mercoledì 29 Gennaio 2025

Escursione per celebrare la vicina Giornata della Memoria, camminando tra le province di Padova e Vicenza. La salita al Monte Santo ci accompagnerà su un colle ricco di prati, dove sarà possibile respirare un panorama a 360° con vista sui Colli Euganei e sui Colli Berici, più lontano verso le Prealpi. Discesi, cammineremo lungo un percorso ciclopedonale immerso fra i campi, raggiungendo Villa Contarini Giovanelli Venier, importante villa veneta in posizione centrale a Vò Vecchio; sarà possibile visitarla accompagnati dagli appassionati componenti dell'associazione Creativò, scoprendone i saloni ed il piano diventato luogo della Memoria della Shoah in memoria di quello che fu un piccolo campo di concentramento, a pochi chilometri dalle nostre abitazioni. Riprenderemo poi il cammino percorrendo argini erbosi che ci riaccompagneranno a Lovertino. Imperdibile!



Dati tecnici:

Lunghezza : 10 km

Dislivello: 150 metri di dislivello positivo

Difficoltà: ●●●○○

Orario di ritrovo: 14:00, con partenza a seguire. Conclusione alle 18:15 circa.

Punto di ritrovo: Parcheggio centrale di via San Vito a Lovertino. Per Google Maps: https://goo.gl/maps/CeaPtgaGMjuXg73g9

Quota di partecipazione: per l'escursione adulti 8 euro, ragazzi 8-17 anni 4 euro, bambini 0-7 anni gratis. Possibilità di visita alla villa con museo della Shoah a 5 euro.

Per informazioni e iscrizione obbligatoria: info@aperdifiato.com oppure un messaggio al 3336549391