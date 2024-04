Parco Intercomunale delle Colline Carniche

Venerdì 3 maggio incontro di sensibilizzazione

(Villa Santina, 29 Apr 24) La serata ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione relativamente all'importanza dell'attività sportiva per persone affette da una patologia che colpisce milioni di persone: il Diabete.



Alle ore 20:30 a Villa Santina - presso la sala "Giatti", in via Pal Piccolo



Interverranno:

Il diabetologo dottor Da Porto Andrea Decalogo prevenzione e gestione del diabete tipo 2

La nutrizionista Paola Valdinoci Alimentazione durante l'esercizio fisico

Consigliera associazione sweet team: Daniela Floreanini Chi è lo sweet team? Lo sport come farmaco

Sportivo con diabete di tipo 2: Roberto Franchini Attività fisica nel diabete tipo 2, quali i benefici?

Ciclisti con diabete di tipo 1: Laura Capellari e Marco Nodale Cos'è diabete a ruota libera?