Domenica 6 Ottobre

(Villa Santina, 10 Set 24) Giro amatoriale riservato alle Auto e Moto d'Epoca lungo un percorso di 40 km che si snoda lungo i paesaggi più caratteristici dei comuni del parco Intercomunale delle Colline Carniche, con una sosta di degustazione dei prodotti tipici locali.



L'evento si terrà Domenica 6 Ottobre 2024 con partenza e arrivo a Villa Santina nel cuore del parco Intercomunale delle Colline Carniche.



Programma



Dalle ore 8.30

ISCRIZIONI presso l'area parcheggio di via Pal Piccolo a Villa Santina con possibilità di colazione presso i locali convenzionati



ore 9.30

PARTENZA da VILLA SANTINA in direzione RAVEO



ore 11.00

SOSTA ad ENEMONZO presso il Caseificio Val Tagliamento con degustazione dei prodotti locali



ore 12.00

PARTENZA da ENEMONZO in direzione SOCCHIEVE per poi raggiungere l'ALTOPIANO di LAUCO



ore 13.00

ARRIVO a VILLA SANTINA e PRANZO presso la sede della locale Sezione A.N.A. in Via Piave





Per motivi organizzativi la partecipazione all'evento sarà a numero chiuso con iscrizione obbligatoria entro e non oltre VENERDÌ 4 OTTOBRE 2024 contattando la segreteria CAMEC della Carnia al numero 349 3196149