Parco Intercomunale delle Colline Carniche

(Villa Santina, 28 Gen 25) Sabato 01 febbraio prenderà il via, alle ore 20:30, al Centro Sociale di Enemonzo la ventiseiesima rassegna di teatro spontaneo organizzata dall'Amministrazione Comunale di Enemonzo in collaborazione con la locale Proloco. La rassegna ha ormai superato il quarto di secolo ed anche quest'anno avremo parecchie novità assieme agli appuntamenti con le compagnie più fedeli alla rassegna. Inaugurerà la prima serata la compagnia "Buine Blave di Morteàn" che presenterà lo spettacolo "SAVOIA" commedia di Primo Degano, regia di Roberto Ferro. La rassegna proseguirà il 22 febbraio con lo spettacolo "RIDI E CLAMA' INT A RIDI" portato in scena dalla compagnia "Teatro Maravee APS di Osoppo" che debutterà sul nostro palcoscenico in questa occasione. La rassegna proseguirà con tre spettacoli nel mese di marzo e due spettacoli in aprile. Da segnalare lo spettacolo "DESTINI DISARMATI" che andrà in scena il 15 marzo realizzato dalla compagnia "Noi Artisti di San Vito al Tagliamento" composta da attori con differenti abilità, spettacolo tratto dal libro di Italo Calvino "Il castello dei destini incrociati". Altra serata speciale sarà quella di sabato 5 aprile quando "il teatrino del Rifo" porterà in scena "TU TIRARÂS ADUN DASPÒ MUART OGNI TOC DAL TO CUARP" uno spettacolo dedicato al ricordo di Leonardo Zanier nato a Maranzanis di Comeglians nel 1935, una delle figure più importanti della letteratura e dell'impegno sociale del Friuli Venezia Giulia nel Novantesimo anniversario della sua nascita. Da segnalare che continua l'ottima collaborazione con: "La filodrammatica dell'UTE" di Tolmezzo che si esibirà il primo marzo con lo spettacolo "TUTTA COLPA DI UNO SMARTPHONE", la Compagnia Teatrale di Sutrio che l'8 Marzo ci presenterà la commedia "GLI ANALFABETI DI CONVENTONE - GLI ESAMI" e i "Giovins comedians di Dimpeç" che il 12 aprile presenteranno la commedia "CORPO DI MILLE SIRENE". Infine, sabato 3 maggio chiuderemo con la compagnia di casa, il gruppo teatrale di Enemonzo, che ci presenterà la commedia "BALIS DI CJARTE" di Luciano Rocco, regia di Giovanni Marmai.

La rassegna di teatro spontaneo di Enemonzo ha richiamato da sempre un grande afflusso di pubblico proveniente da tutto il territorio carnico grazie ad una manifestazione che da anni rappresenta un appuntamento fisso ed atteso durante il periodo inverno-primavera. Saranno serate dove non mancheranno tanti momenti di allegria accompagnati da diversi momenti di riflessione, grazie alla magia che solo il teatro è in grado di offrire. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero ed inizieranno alle 20:30. Già dal primo appuntamento di sabato primo febbraio ci auguriamo di avere una partecipazione numerosa, giusta ricompensa per gli attori che si esibiranno sul palco e stimolo per gli organizzatori a fare sempre meglio.