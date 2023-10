Parco Intercomunale delle Colline Carniche

Da Sabato 14 a Lunedì 16 Ottobre 2023

Tradizionale Fiera con

Bancarelle

Formtissimi Chioschi Enogastronomici

Grande Luna Park

Esposizioni

Animazione di Strada

Sabato 14

Dalle ore 09:00, lungo le vie del paese

Fiera con bancarelle, chioschi eno-gastronomici e Luna Park.

Dal 14 al 16 ottobre - ore 10:30 fino alle 20:00 — Sala Giatti.

Mostra fotografica di Devis Solerti - Dovunque in ogni istante - Acque del FVG

PRESSO IL PARCO DI VIA PAL PICCOLO:

dalle ore 14:00 Animazione di strada e trucca bimbi

dalle ore 16:00 alle 18:00 musica dal vivo con Radio FM Duo Acustico

PRESSO TENDONE ASD EDELWEISS

dalle ore 16:00 Esibizione di Danza Moderna ASD "Forza e Costanza" di Tolmezzo

DAVANTI AL MUNICIPIO

La musica e l'animazione con i deejay di Radio Studio Nord.



Domenica 15

Dalle ore 09:00, lungo le vie del paese

Fiera con bancarelle, chioschi eno-gastronomici e Luna Park

Dalle ore 10:00 alle 20:00 — Sala Giatti.

Mostra fotografica di Devis Solerti - Dovunque in ogni istante - Acque del FVG

PRESSO IL PARCO DI VIA PAL PICCOLO

dalle ore 10:00 Animazione di strada per tutti i bimbi

dalle ore 16:00 alle 18:00 Musica dal vivo con i No B(r)and

NEL PARCHEGGIO DI VIA ROMA

Dalle ore 09:00 esposizione di auto e moto d'epoca a cura del CAMEC

DAVANTI AL MUNICIPIO

Musica e l'animazione con i deejay di Radio Studio Nord

PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT

dalle ore 18:00 "Ballando Sotto le Stelle" spettacolo di ballo e danza a cura dell'Azzurra Danze e del Funny Center Academy

Lunedì 16

Dalle ore 09:00, lungo le vie del paese,

Fiera con bancarelle, chioschi eno-gastronomici e Luna Park

Dalle ore 10:00 alle 17:00 — Sala Giatti.

Mostra fotografica di Devis Solerti - Dovunquein ogni istante - Acque del FVG