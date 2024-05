Venerdì 10 Maggio 2024

Il C.R.A.D. (Coordinamento Regionale Associazioni Diabetici Friuli Venezia Giulia - ODV in collaborazione con il Comune di Villa Santina organizza il 3° Giro del Friuli Venezia Giulia "DIABETE A RUOTA LIBERA" - TAPPA di Venerdì 10 Maggio 2024



● Ore 9.00 - PARTENZA da 𝙎𝘼𝙋𝙋𝘼𝘿𝘼;



● Ore 10.00 - Tappa a 𝘾𝙊𝙈𝙀𝙂𝙇𝙄𝘼𝙉𝙎 (da lì, chi vuole, potrà fare la Camminata "𝐃I𝐀B𝐄T𝐄 𝐀 𝐏A𝐒S𝐎 𝐋I𝐁E𝐑O" a Pesariis oppure affrontare la 𝙋𝑨𝙉𝑶𝙍𝑨𝙈𝑰𝘾𝑨 𝑫𝙀𝑳𝙇𝑬 𝑽𝙀𝑻𝙏𝑬);



● Ore 13.30 - BREAK a 𝙑𝙄𝙇𝙇𝘼 𝙎𝘼𝙉𝙏𝙄𝙉𝘼 per la 𝙋𝘼𝙐𝙎𝘼 𝙋𝙍𝘼𝙉𝙕𝙊 (dalle ore 12 in Piazza Venezia, presso il Gazebo del Parco Intercomunale delle Colline Carniche , ci sarà la possibilità di misurare la glicemia);



● Ore 16,30 -ARRIVO a 𝙏𝙊𝙇𝙈𝙀𝙕𝙕𝙊.



Si tratta di una 𝙋𝙚𝙙𝙖𝙡𝙖𝙩𝙖 𝙉𝙤𝙣 𝘾𝙤𝙢𝙥𝙚𝙩𝙞𝙩𝙞𝙫𝙖, 𝙄𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙫𝙖 ed 𝙄𝙣𝙘𝙡𝙪𝙨𝙞𝙫𝙖, con l'obiettivo di coinvolgere più persone possibile nel 𝘿𝙞𝙫𝙚𝙧𝙩𝙞𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤, 𝘼𝙢𝙞𝙘𝙞𝙯𝙞𝙖 e 𝘾𝙤𝙣𝙙𝙞𝙫𝙞𝙨𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙙𝙞 𝙀𝙨𝙥𝙚𝙧𝙞𝙚𝙣𝙯𝙚;



Per questo motivo sarà possibile partecipare sia con 𝙗𝙞𝙘𝙞𝙘𝙡𝙚𝙩𝙩𝙚 𝙢𝙪𝙨𝙘𝙤𝙡𝙖𝙧𝙞 che con 𝙚-𝙗𝙞𝙠𝙚, per favorire tutti coloro che, per livello di allenamento, problematiche fisiche o disabilità, volessero partecipare in parte o a tutte le tappe;



Il Gruppo di ciclisti che si iscriveranno all'evento sarà "scortato" da un 𝙎𝙚𝙧𝙫𝙞𝙯𝙞𝙤 𝙙𝙞 𝙢𝙤𝙩𝙤 𝙨𝙩𝙖𝙛𝙛𝙚𝙩𝙩𝙖 (gestito dal Gruppo Motoemergenza Fvg e ANPS Polizia dello Stato di Udine e Trieste), un 𝙎𝙪𝙥𝙥𝙤𝙧𝙩𝙤 𝙙𝙞 𝙚𝙢𝙚𝙧𝙜𝙚𝙣𝙯𝙖 (con Ambulanza della CRI di Palmanova) e un furgone 𝙖 𝙨𝙚𝙧𝙫𝙞𝙯𝙞𝙤 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙚 𝘽𝙞𝙘𝙞𝙡𝙚𝙩𝙩𝙚



𝙄𝙉𝙁𝙊 e 𝙄𝙎𝘾𝙍𝙄𝙕𝙄𝙊𝙉𝙄 al link https://forms.gle/c8uR2nCKvTXpNfoZ7