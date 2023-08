A Gavorrano il 26 agosto

(Gavorrano, 21 Ago 23) La rassegna "Le Notti della natura" diretta dal naturalista e fotografo Giacomo Radi e organizzata dal Parco Nazionale delle Colline Metallifere in collaborazione con Labont – Center for Ontology (Università di Torino) e i Comuni di Scarlino, Follonica e Gavorrano, per parlare di biodiversità, natura e scienza, propone gli ultimi due eventi. Sabato 26 agosto alle 21.30 nella ex Miniera Ravi Marchi di Gavorrano incontro con Luigi Torreggiani forestale e giornalista dal titolo: "La strada del bosco. Da dove vengono, dove vanno, dove vorremmo far andare le nostre foreste".

Maggiori informazioni