Un'installazione site specific e un talk per celebrare la XIX Giornata del Contemporaneo a Gerfalco, piccolo borgo nel Comune di Montieri (Gr) nel cuore del Parco Nazionale delle Colline Metallifere e porta della Riserva Naturale Cornate e Fosini. Il tema della Giornata è "Ecologia, sostenibilità e consapevolezza" ed in questo contesto si inserisce il progetto "Naked Plants. Ribaltare la visione umana per comprendere il sistema in cui viviamo", realizzato dal fotografo e architetto Gianluca Balocco ( scarica la biografia), un artista contemporaneo che usa la fotografia come linguaggio artistico e scientifico in progetti concepiti come possibilità di stravolgere gli stereotipi della percezione umana. "Naked Plants" è nato da un "cortocircuito passionale" tra fotografia e mondo vegetale: le piante ritratte in sono state prese, estratte dalla terra con tutte le loro radici e appese a fili trasparenti, sospese in stanze familiari e luoghi lontani. Tema ripreso anche dal libro di Balocco dal titolo "Naked Plants" edito da Aboca.

Un'operazione simile in tutto e per tutto alla fotografia di corpi umani. Una di queste fotografie in forma di installazione sarà esposta nella sede del Centro Visite della Riserva Naturale Cornate e Fosini e visibile al pubblico sabato 7 ottobre e sabato 14 dalle ore 15 alle 19, e 14, domenica 8 e domenica 15 ottobre dalle 10 alle 12.30. Sempre sabato 7 alle 15, sempre al Centro Visite, è in programma un incontro con Gianluca Balocco. "Dai miei viaggi e progetti artistici in Amazzonia e sulle Ande – spiega il fotografo – ho appreso che il mondo vegetale non è un semplice insieme di piante ma un tessuto connettivo su cui ha avuto origine la nostra vita. Il cosmo vegetale è un corpo ben più grande di cui siamo solo piccola parte. Finché non saranno superati il pregiudizio e la cecità dell'uomo moderno, le piante che nel loro insieme costituiscono la maggior parte vivente del nostro pianeta, saranno semplicemente invisibili e come tali relativamente significative.

