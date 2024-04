(Gavorrano, 17 Apr 24) Una serie di percorsi da percorrere a piedi, in bicicletta e a cavallo che si snodano per 174 km sulle Colline Metallifere collegando le città etrusche di Vetulonia, Roselle, Populonia e Volterra e il resto degli itinerari culturali della Regione Toscana come la Via Clodia e la Via Francigena, grazie al recupero di antiche strade immerse nella natura. E' questa la nuova frontiera del turismo lento e sostenibile in Maremma che si chiama Itinerario Culturale Vie delle città Etrusche che dopo quasi un anno dall'avvio dei lavori, è arrivato al suo completamento. Martedì 23 aprile alle ore 17.30 all'ex Cinema di Ribolla, Via della Libertà, ci sarà la presentazione pubblica del progetto da parte di tecnici e amministratori.

