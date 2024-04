(Gavorrano, 17 Apr 24) Una giornata alla ricerca degli insetti impollinatori. Sabato 20 aprile nell'area di Monte Calvo dalle 10 alle 17 si terrà il Polliblitz, l'evento organizzato dal Museo di storia naturale della Maremma gestito da Fondazione Grosseto Cultura, in collaborazione con il Life 4 Pollinators, il progetto X-Pollination e il Parco nazionale delle Colline Metallifere. Obiettivo? Conoscere meglio e raccogliere dati sugli insetti impollinatori, specie fondamentali per la biodiversità e per la nostra stessa esistenza (più di un terzo di ciò che mangiamo deriva dal servizio di impollinazione degli insetti), oggi in forte declino.

