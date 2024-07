(Gavorrano, 24 Lug 24) Serena Giacomin, fisica, climatologa, meteorologa e presidente dell'Italian Climate Network, l'associazione no profit attiva a livello internazionale su temi dedicati all'ambiente, ma anche ai diritti umani e la salute globale, sarà la protagonista del terzo appuntamento de "Le Notti della Natura" in programma sabato 27 luglio alle ore 21.30 nello scenario suggestivo della Rocca Pisana a Scarlino (Gr). Titolo della serata, ad ingresso libero, è "Serve più scienza contro la crisi climatica". Troppo spesso si associa al cambiamento climatico il concetto di futuro, quando invece gli effetti sull'ambiente, sulla società e sull'economia sono evidenti già oggi. I dati lo dimostrano e descrivono come l'equilibrio planetario sia a rischio, per cui è necessario agire nell'immediato. Sarà questo il filo conduttore dell'incontro con la climatologa Serena Giacomin, nota a livello nazionale, conduttrice in tv e sul web di rubriche meteo e di approfondimento ambientale e autrice di libri come "Meteo che scegli, tempo che trovi" (Imprimatur, 2018), "Pinguini all'Equatore. Non tutto ciò che senti sul clima è vero", (DeAgostini 2020) e "Missione Aria Pulita" (EdizioniAmbiente 2023). Inoltre ha collaborato a manuali scolastici Scienze Live (Garzanti Scuola, 2020), Be Curious e Now! (Garzanti Scuola, 2022). Docente e divulgatrice scientifica, formatrice di De Agostini Scuola, gruppo Mondadori e direttrice scientifica di Educazione Climatica e SOS Clima, nel 2021 ha ricevuto il Premio DonnAmbiente.



"La Notti della Natura" è una rassegna ideata e diretta da Giacomo Radi, naturalista, fotografo di natura e guida ambientale, dedicata alla biodiversità, organizzata dal Parco Nazionale delle Colline Metallifere, ente capofila, in collaborazione con Labont – Center for Ontology (Università di Torino) e i Comuni di Scarlino, Follonica e Gavorrano. Prossimo appuntamento de "Le Notti della Natura" venerdì 2 agosto all'ex Casello Idraulico di Follonica con Veronica Maglieri etologa e divulgatrice. Info: www.parcocollinemetalifere.it o sulle pagine social del Parco. Nel programma della rassegna sono previste anche tre escursioni in notturna sotto la guida di Giacomo Radi: il 23 luglio a Cala Violina, il 6 agosto a Monte Calvo e il 3 settembre a Montioni. Le visite sono a numero chiuso (massimo 35 persone) per consentire un minore impatto possibile sulla flora e la fauna dei vari siti. I partecipanti si devono dotare di torcia frontale o a mano, scarpe chiuse tra trekking con suola non liscia e pranzo al sacco e acqua.



Obbligatoria la prenotazione a questi contatti del Parco delle Colline Metallifere: tel. 0566 844247 – 0566 843402; e-mail: info@parcocollinemetallifere.it