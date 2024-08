(Gavorrano, 13 Ago 24) Per il progetto "Maremma Mia", che si occupa della vendita dei prodotti della filiera DRAGO nella grande distribuzione, il Parco Nazionale delle Colline Metallifere ha ricevuto domenica 11 agosto a Festambiente il premio "Parchi ad emissione Zero 2024", il riconoscimento che Legambiente assegna alle aree protette che si impegnano, congiuntamente ai soggetti pubblici e privati (comuni, operatori e imprese locali), in favore di politiche e strategie per la riduzione delle emissioni di C02 nei loro territori.

La cerimonia si è svolta al termine del dibattito "Biodiversità 2030. Dalle politiche nazionali al protagonismo di Regioni e territori per rilanciare il sistema delle Aree protette italiane". A ricevere il premio la presidente del Parco Fabiola Favilli; "Il denominatore comune - si legge nelle motivazioni - è l'attenzione all'ambiente e alla qualità delle materie prime lavorate (farina di grano antico tenero, vari tipologie di pasta e di dolci) garantito dal Distretto Rurale Agricolo Gastronomico Organizzato (DRAGO) e promosso dal Parco".

"Il progetto DRAGO, che valorizza filiere agricole sostenibili e sostiene filiere locali, ha il merito di immettere nel mercato, attraverso il marchio Maremma Mia, prodotti di grande valore nutrizionale, essendo i grani prodotti su suoli ricchissimi di minerali. Agricoltura di qualità per la tutela dell'ambiente e vendita di cibi salutari: questo il sistema virtuoso premiato oggi", ha dichiarato la Presidente del Parco Nazionale delle Colline Metallifere Fabiola Favilli.