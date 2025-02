Venerdì 7 febbraio 2025 ore 17.00 - Municipio di Semproniano

(Gavorrano, 05 Feb 25) Venerdì 7 febbraio 2025 alle ore 17,00 nella sala Italia del Municipio di Semproniano si svolgerà la presentazione del progetto del Parco Letterario della Maremma e dell'Amiata.

Interverranno i rappresentanti del GAL FAR MAREMMA, del Parco Nazionale delle Colline Metallifere, della Fondazione Luciano Bianciardi e dei comuni di Civitella Paganico, Roccastrada e Semproniano.

Nato dall'idea di promuovere una nuova e più articolata immagine delle zone coinvolte, ad oggi legata essenzialmente al loro pregio naturalistico, il Parco Letterario intende potenziarne un carattere finora raramente esplorato, anche se carico di suggestione sorprendente, quello di terra in cui tanti letterati sono nati o hanno trovato accoglienza.

Terre letterarie, dunque, la Maremma e l'Amiata: su questa convinzione, confermata dagli studi condotti dalla Fondazione Bianciardi, cui si deve la progettualità e la conduzione scientifica del progetto, è iniziato due anni orsono il lavoro che vede come soggetto capofila il Parco delle Colline Metallifere (capofila del progetto) e come partner la Fondazione Luciano Bianciardi, l'Amministrazione Provinciale di Grosseto e i Comuni di Civitella Paganico, Roccastrada e Semproniano, oltre alle adesioni di molti altri comuni, enti ed associazioni.

