giornata alla ricerca degli insetti impollinatori

Sabato 20 Aprile 2024

Sabato 20 aprile nell'area di Monte Calvo dalle 10 alle 17 si terrà il Polliblitz, l'evento organizzato dal Museo di storia naturale della Maremma gestito da Fondazione Grosseto Cultura, in collaborazione con il Life 4 Pollinators, il progetto X-Pollination e il Parco nazionale delle Colline Metallifere. Obiettivo? Conoscere meglio e raccogliere dati sugli insetti impollinatori, specie fondamentali per la biodiversità e per la nostra stessa esistenza (più di un terzo di ciò che mangiamo deriva dal servizio di impollinazione degli insetti), oggi in forte declino.

Il campo base è a Gavorrano, nella sede del Parco, alle ore 10.00: qui i partecipanti potranno ritirare i materiali, incontrare gli esperti e prendere il bus navetta che in pochi minuti porta al parcheggio da cui parte il sentiero per il Monte Calvo, zona inserita nella rete europea delle aree naturali di interesse comunitario Natura 2000. Una volta arrivati, insieme agli esperti, potranno sperimentare in prima persona tecniche di monitoraggio degli insetti impollinatori. I dati raccolti andranno a popolare i database esistenti a livello nazionale e contribuiranno alle strategie di conservazione delle specie. L'evento è gratuito ed aperto a tutti (è fortemente consigliato iscriversi online per garantire una migliore organizzazione delle attività).

Maggiori informazioni