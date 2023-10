Sabato 14 Ottobre 2023

L'antico borgo in pietra di Tresana, sulla sponda destra del torrente Baricello, sarà la cornice che ci farà da sponda per questo sabato dal tipico sapore autunnale: avremo la possibilità di raccogliere le castagne già cadute al suolo. Trascorreremo così qualche ora nell'affascinante castagneto a ridosso del nucleo abitativo, proprio come i montanari di una volta a cui ci sentiremo particolarmente vicini nel condividere, anche se solo simbolicamente, con loro questo speciale ed unico…"pane dei poveri".

Ritrovo ore 9.45 presso il parcheggio sito lungo l'unica strada di accesso in ingresso a Monteacuto della Alpi (Lizzano in Belvedere, Bologna).

Difficoltà: T - Lunghezza: 7 km - Dislivello: 340 m - Cammino effettivo: 3 ore e mezza

Note: percorso in gran parte ad anello, portare acqua e pranzo al sacco, telo per stendersi per terra, eventuali bastoncini telescopici, guanti spessi per raccogliere le castagne e relativo un sacchetto dove riporle. L'itinerario scelto e il programma presentato potranno subire modifiche o variazioni il giorno prima e/o durante l'escursione stessa in base alle previsioni/evoluzioni del meteo.

Costo: 15 € per gli adulti, € per i minori di 14 anni, gratis per i minori di 8 anni.

Informazioni e prenotazione obbligatoria: Marco Albertini - 3491655717 escursionismo@coopmadreselva.it