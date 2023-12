Giovedì 28 Dicembre 2023

Avete mai provato ad andare in un dato luogo in Natura, che magari già ben conoscete, di sera e con il buio, invece che durante il giorno e con la luce del sole? E ci siete mai stati in stagioni diverse? Il paesaggio circostante potrà cambiare molto, così tanto da avere quasi la sottile ed impalpabile sensazione di trovarsi immersi in un luogo nuovo ma, al contempo, familiare. Ecco perché vi invito a scoprire, con curiosità d'animo, le emozioni che vi potranno regalare e suscitare le rinomate Cascate del Dardagna nella loro, forse, bianca e ghiacciata veste invernale e serale, sospinti dalle pulsazioni dei nostri cuori e sorretti dalla cadenza dei nostri passi.

Ritrovo ore 16.30 presso il parcheggio del Centro Visita "Pian d'Ivo", poco prima del borgo di Madonna dell'Acero (Lizzano in Belvedere - BO).

ore 16.30 presso il parcheggio del Centro Visita "Pian d'Ivo", poco prima del borgo di Madonna dell'Acero (Lizzano in Belvedere - BO). Termine previsto verso le 20.00 con ritorno al parcheggio.

previsto verso le 20.00 con ritorno al parcheggio. Difficoltà : E - Lunghezza : 8 km - Dislivello : 240 m - Cammino effettivo : 2 ore e mezza.

: E - : 8 km - : 240 m - : 2 ore e mezza. Note : percorso in parte ad anello, portare acqua, un telo da stendersi per terra, macchina fotografica, eventuali bastoncini telescopici, pila elettrica o torcia frontale.

: percorso in parte ad anello, portare acqua, un telo da stendersi per terra, macchina fotografica, eventuali bastoncini telescopici, pila elettrica o torcia frontale. Costo: 10 € per gli adulti, 5 € per i minori di 14 anni, gratis per i minori di 8 anni.

Informazioni e prenotazione obbligatoria: Marco - 3491655717; escursionismo@coopmadreselva.it