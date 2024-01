Sabato 6 Gennaio 2024

I rapaci notturni sono stati oggetti di alterne ed opposte considerazioni nel corso dei secoli: venerati nella Grecia classica, perseguitati nei secoli bui del Medioevo, rivalutati positivamente nel passato più recente. Essi sono predatori sofisticati: vista, udito, volo silente, artigli efficienti sono le loro principali caratteristiche. Oltretutto, ed in particolare, in questo periodo dell'anno l'allocco fa risuonare, tra i boschi dell'Appennino, il suo tipico canto territoriale per corteggiare e conquistare la possibile compagna, in vista dell'accoppiamento.

ore 16.30 presso il parcheggio adiacente al Rifugio Segavecchia (Lizzano in Belvedere, Bologna), raggiungibile in auto ed individuabile su Google Maps. Termine previsto per le ore 19.30 presso lo stesso luogo e successiva possibilità di cena e pernottamento in rifugio.

: T - : 4 km - : 190 m - : 2 ore e mezza. Note: percorso in gran parte ad anello, portare acqua, macchina fotografica, telo per stendersi per terra, eventuali bastoncini telescopici, torcia frontale a luce bianca e luce rossa.

L'itinerario scelto e il programma presentato potranno subire modifiche o variazioni il giorno prima e/o durante l'escursione stessa in base alle previsioni/evoluzioni del meteo.

Per info sui costi dell'eventuale pernottamento, consultare il sito www.rifugiosegavecchia.it

Costo dell'escursione: 10 € per gli adulti, 5 € per i minori di 14 anni, gratis per i minori di 8 anni.

Costo della cena (da pagare a parte): 25 € per gli adulti, 15 € per i minori di 12 anni.

Informazioni e prenotazione obbligatoria: Marco Albertini - 3491655717 - escursionismo@coopmadreselva.it