Sabato 13 Aprile 2024 dalle 09:15 alle 16:30

La parola anfibio viene dal greco antico "amphìbios" che vuol dire "doppia vita". Ma davvero questi animali vivono due volte? Perché alcuni di loro sono così tanto colorati? Ecco l'occasione per avvicinarsi all'affascinante, enigmatico e magico mondo degli anfibi. Cosa mangiano, perché "cantano" e come mai alcuni di loro anche…danzano? Cosa distingue un anfibio anuro da un anfibio urodelo? Nel rispondere a queste domande, verranno raccontate ulteriori curiosità, aneddoti e antiche leggende e storie riguardanti questa importante tanto quanto fragile classe di animali. Tutto questo avrà come scenario una fresca e verdeggiante vallata dell'intrigante Appennino bolognese, quella del Rio Baricello.

Escursione per adulti

Ritrovo: ore 9:15 nel parcheggio all'ingresso lungo l'unica strada di accesso al paese medievale di Monteacuto delle Alpi (comune di Lizzano in Belvedere, Bologna).

Termine: previsto per le ore 16:30 con ritorno a Monteacuto delle Alpi.

Difficoltà: ET - Lunghezza: 6 km - Dislivello: 290 m - Cammino effettivo: 4 ore

Note: percorso in gran parte ad anello, portare pranzo, acqua o bevanda calda/fresca a seconda delle esigenze personali, telo per stendersi a terra, eventuali bastoncini telescopici, macchina fotografica, binocolo

Costo: 10 € per i maggiorenni

Informazioni e prenotazione (obbligatoria) entro il venerdì precedente:

333 2660329 - 051 6254821 - eventi@enteparchi.bo.it