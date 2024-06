Sabato 15 Giugno 2024 dalle 09:45 alle 16:30

Cos'è e perché si è evoluto il fiore? Perchè sono apparsi i fiori sulla Terra e come mai hanno quella tipica fragranza? E perché alcuni di loro, ebbene sì, "puzzano"? Immergiamoci con occhi ben aperti e soprattutto nasi ricettivi nell'incredibile mondo vegetale floreale per conoscerne alcune importanti caratteristiche e peculiarità. Saremo accolti dal pittoresco e profumato bacino ex-glaciale della Valle del Silenzio, in uno dei luoghi più suggestivi di tutto l'Appennino bolognese. Verremo travolti da un tripudio di colori e di profumi, di odori e di ronzii, perché le innumerevoli fioriture che incontreremo piacciono molto anche ai tanti animali, terrestri e volanti, che ne sono irresistibilmente attratti…proprio come noi! Dunque, evviva i fiori, fiori per tutti!

Escursione per adulti

Ritrovo ore 9:45 al bar adiacente l'ampio e gratuito parcheggio presso il laghetto del Cavone, al Corno alle Scale (Bologna).

Termine previsto per le ore 16:30 con ritorno allo stesso parcheggio.

Difficoltà: E - Lunghezza: 10 km - Dislivello: 470 m - Cammino effettivo: 5 ore

Note: percorso ad anello, portare pranzo al sacco, acqua o tisana fresca/calda a seconda delle esigenze personali, un telo da stendersi per terra, eventuali bastoncini telescopici, macchina fotografica, binocolo.

Costo: 10 € per i maggiorenni

Informazioni e prenotazione (obbligatoria) entro il venerdì precedente: Cell. 333 2660329 oppure Tel. 051 6254821 - eventi@enteparchi.bo.it

In caso di disdetta/annullamento della visita guidata da parte dell'utente o dell'Ente Parchi la quota di partecipazione già versata potrà essere recuperata fino dicembre 2024 partecipando alle prossime iniziative previste nel calendario pubblicato sul sito www.enteparchi.bo.it

Ogni disdetta deve essere comunicata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente