Sabato 18 Gennaio 2025 dalle 09:30 alle 13:30

Alberi, funghi, animali: in inverno tutti sembrano in attesa della bella stagione ma, osservando meglio, la vita continua a pulsare sopra, all'interno e sotto il manto nevoso. Immergiti con noi fra le valli vestite di bianco del Parco del Corno alle Scale per scoprire come trascorrono l'inverno gli schivi abitanti di questi luoghi.

Escursione per adulti



Ritrovo ore 9.30 presso Madonna dell'Acero (Lizzano in Belvedere, BO)

Termine ore 13:30 presso lo stesso luogo.

Difficoltà: E - Lunghezza: 5,5 km - Dislivello: 300 m - Cammino effettivo: 2,5 ore.

Note: portare almeno 1,5 l di acqua, merenda, scarponi da trekking impermeabili con suola scolpita, abbigliamento adatto alla stagione (guanti e copricapo), giacca antipioggia, bastoncini da trekking (fortemente consigliati).

Costo: 5 €

Informazioni e prenotazione (obbligatoria) entro il venerdì precedente: Cell. 333 2660329 oppure Tel. 051 6254821 - eventi@enteparchi.bo.it

In caso di disdetta/annullamento della visita guidata da parte dell'utente o dell'Ente Parchi la quota di partecipazione già versata potrà essere recuperata fino dicembre 2025 partecipando alle prossime iniziative previste nel calendario pubblicato sul sito www.enteparchi.bo.it

- Ogni disdetta deve essere comunicata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente -