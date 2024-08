Parco Naturale Regionale Costa Otranto - S.Maria Leuca - Bosco Tricase

IV edizione

Mercoledì 28 Agosto 2024

Trekking tra agro-biodiversità ed esperienze di rigenerazione

L'evento organizzato dal Parco Otranto-Leuca nell'ambito del progetto Biodiverso "Biodiversità delle specie orticole pugliesi da frutto – BiodiverSO KARPOS" (PSR Puglia 2014-2020, azione 10.2.1 – Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura), percorrerà il "Parco Comune dei Frutti Minori" rete di viabilità rurale intorno a Castiglione d'Otranto, riscoperta e resa accessibile con apposita segnaletica da Casa delle Agriculture

La Marcia si snoderà per un percorso di 6 km totali, facendo tappa presso punti di interesse culturali e naturalistici dove incontreremo alcune realtà simbolo di cura e tutela del territorio, a cui saranno donati dei semi di varietà orticole locali.

La Marcia sarà accompagnata dalla musica de "Les Oiseaux de Passage".



Cosa portare: cappellino, protezione solare, acqua. Si prega di indossare abbigliamento adeguato e scarpe comode.

Ritrovo al Vivaio dell'Inclusione Luigi Russo a Castiglione, h.16:30 (info: 388/4412129)