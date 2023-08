programma con l’obiettivo di definire nuovi accordi di comunità per la stazione di Campotto del parco del Delta del Po

(Comacchio, 01 Ago 23) CALL TO ACTION

chiamata pubblica alla cittadinanza di Argenta

per partecipare al Teatro Legislativo

con l'artista Adelita Husni Bey



Da oggi, martedì 1 agosto 2023, è online la CALL TO ACTION per candidarsi al Teatro Legislativo, progetto artistico partecipativo ad Argenta (FE) condotto dall'artista Adelita Husni Bey.

L'attività rientra nel calendario di CAMPOTTO: accordi di comunità verso un nuovo piano di stazione progetto con l'obiettivo di definire nuovi accordi di comunità per la stazione di Campotto del parco del Delta del Po, programma coordinato dall'associazione Basso Profilo con il contributo di Regione Emilia-Romagna (LR 15/2018, bando Partecipazione 2022) e il supporto del Parco del Delta del Po emiliano-romagnolo.



Il progetto, avviato in primavera 2023 con un un kick off meeting tra i partner (15 febbraio) e un primo tavolo di negoziazione (28 marzo) e, quindi, sospeso a causa dell'alluvione, si svilupperà come un percorso partecipativo per incrementare la consapevolezza della comunità di Argenta attorno al valore del patrimonio naturalistico dell'area protetta di Campotto-Parco del Delta del Po, coinvolgendo amministratori, cittadini, artisti e professionisti a discutere sull'importanza di rafforzare le relazioni tra le persone e i luoghi, basandosi su una rinnovata consapevolezza ambientale e culturale.



Dopo Ouverture, tavolo introduttivo con l'artista Adelita Husni Bey – lo scorso 17 luglio in presenza delle istituzioni e cittadinanza durante il quale l'artista ha illustrato il progetto e il metodo di Teatro Legislativo – dai canali social di Basso Profilo e sul sito bassoprofilo.org è resa pubblica la Call to action (gratuita) rivolta a 15 partecipanti (residenti locali, pubblica amministrazione, attivistə, attori e attrici, stakeholder, fruitori dell'area) che verranno selezionati – entro le 12:00 del 31 agosto 2023 – per prendere parte alle due fasi laboratoriali e alla performance finale di Teatro Legislativo.



L'artista Husni Bey, prendendo spunto dalla pratica teatrale partecipativa ideata dal regista e scrittore Augusto Boal (Brasile, 1931-1999), nata durante la sua esperienza amministrativa a Rio de Janeiro nel 1993, invita Argenta a riflettere sul territorio di Campotto, l'area più interna tra le 6 in cui è suddiviso il parco del Delta del Po emiliano-romagnolo, ripensandone le regole di gestione e le pratiche di cura in un'ottica interspecie e negoziale.

Partendo da una forma di teatro di strada che si radica nelle esperienze di chi vive il paesaggio anfibio argentano, il Teatro Legislativo si svilupperà in 2 fasi laboratoriali (15–17 settembre / 18–21 ottobre) che si concluderanno con una performance di Teatro Legislativo (21 ottobre 2023) costituendo il punto di partenza di un percorso di co-creazione delle regole per la stazione di Campotto del Parco del Delta del Po emiliano-romagnolo.



È possibile leggere l'intero documento della Call to Action sul sito di Basso Profilo (bassoprofilo.org/2023/07/31/call-to-action-teatro-legislativo-con-lartista-adelita-husni-bey) e mandare la propria candidatura attraverso Google form, entro e non oltre il 31 agosto 2023 (ore 12:00).



A seguito della chiusura della call i candidati riceveranno una mail di selezione e conferma per la partecipazione ai laboratori. Se hai bisogno di maggiori informazioni, scrivici via email: info@bassoprofilo.org - l.delmonte@bassoprofilo.org



La stazione di Campotto racchiude la più estesa zona umida d'acqua dolce dell'Italia settentrionale, con casse di espansione (600 ettari), un bosco igrofilo e una serie di prati umidi. Questo paesaggio anfibio è prezioso per la sua ricchezza in termini di biodiversità, ma anche per l'essenziale ruolo di protezione dei centri abitati che svolge in caso di esondazioni dei fiumi, come nella recente alluvione che ha coinvolto l'Emilia-Romagna nel mese di maggio 2023. Ragionare sul paesaggio anfibio di Campotto, anche a seguito dei recenti nubifragi e grandinate di luglio, significa anche interrogarsi sull'equilibrio tra uomo e altre specie viventi in seno all'estremizzazione del clima e la fragilità di un territorio fortemente antropizzato come quello italiano.

Il programma "CAMPOTTO: accordi di comunità verso un nuovo piano di stazione", declinando in maniera estensiva il concetto di sostenibilità, intende definire nuovi accordi di comunità per incrementare la consapevolezza degli argentani attorno al valore del patrimonio naturalistico dell'area protetta di Campotto-Parco del Delta del Po e al contempo individuare strumenti operativi e strategici per migliorare il livello di accessibilità e fruizione dell'area di Campotto nel rispetto dei peculiari caratteri naturalistici e in coerenza con gli obiettivi ONU dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e le linee guida Ministeriali di aggiornamento del piano di stazione. CAMPOTTO: accordi di comunità verso un nuovo piano di stazione è coordinato da Basso Profilo con il supporto di Regione Emilia-Romagna (Vincitore Bando Partecipazione 2022 della Regione Emilia-Romagna, LR 15/2018) in partnership con Ente parco del Delta del Po Emilia-Romagna, Comune di Argenta, Unione dei Comuni Valli e Delizie, Consorzio Wunderkammer, CAI Sezione di Argenta "Bruno Soldati" aps, FAR asd, SCOU CNGEI Sezione di Bondeno.



Info



Basso Profilo è un'associazione di promozione sociale nata nel 2007 con lo scopo di dedicarsi alla rigenerazione urbana, alla valorizzazione del patrimonio locale e alla diffusione della cultura ambientale e delle pratiche di cittadinanza attiva, attraverso progetti di urban social design, didattica, mostre, incontri. Basso Profilo è tra i fondatori del Consorzio Wunderkammer (FE) e membro della rete nazionale di attivatori di spazi rigenerati Lo Stato dei Luoghi.



Adelita Husni-Bey (Milano, 1985) è un'artista e un'esperta di pedagogia interessata a tematiche che spaziano dall'anarco-collettivismo al teatro, dalla giurisprudenza agli studi sullo sviluppo urbano. Ha organizzato workshop e mostre, prendendo spunto da modelli pedagogici non competitivi, veicolati attraverso l'arte contemporanea. Il lavoro svolto in svariati contesti collaborativamente con attivisti, architetti, giuristi, scolari, poeti, attori, urbanisti, fisioterapisti, atleti, insegnanti e studenti consiste nel creare luoghi in cui esercitarsi collettivamente. Ha partecipato a Work it Out! Aalborg Museum, 2021, Trainings for the Not Yet, BAK, Utrecht, 2020, Being: New Photography, 2018, Museum of Modern Art, New York, 2018; Dreamlands, Whitney Museum of American Art, New York, 2016; The Eighth Climate, 11a Biennale di Gwangju, 2015; Really Useful Knowledge, Museo Reina Sofia, Madrid, 2014. È ricercatrice al Vera List Center for Art and Politics 2020-2022 dove ha sviluppato These Conditions, 2022 al Brooklyn Army Terminal, New York, uno spazio ibrido tra luogo espositivo, set cinematografico e spazio pedagogico. Ha rappresentato l'Italia alla Biennale di Venezia 2017 con Roberto Cuoghi e Giorgio Andreotta Caló.



Per ulteriori informazioni

Basso Profilo Aps

info@bassoprofilo.org

l.delmonte@bassoprofilo.org



CAMPOTTO: accordi di comunità verso un nuovo piano di stazione, progetto coordinato da Basso Profilo con il contributo della Regione Emilia-Romagna (LR 15/2018, bando partecipazione 2022) e in partnership con Ente parco del Delta del Po Emilia-Romagna, Comune di Argenta, Unione dei Comuni Valli e Delizie, Consorzio Wunderkammer, CAI Sezione di Argenta "Bruno Soldati" aps, FAR asd, SCOU CNGEI Sezione di Bondeno. Grafica di comunicazione a cura di zic zic + Michele Santella. Foto di Matteo Cattabriga.