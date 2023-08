(Comacchio, 08 Ago 23) Prima di dichiarare pubblicamente che l'Ente Parco non si è interessato all'acquisto dell'Ortazzo e dell'Ortazzino, siti naturalistici in area ravennate presso la foce del Torrente Bevano, bisognerebbe informarsi se questa dichiarazione corrisponde al vero, altrimenti diviene una bonaria calunnia, espressa per gettare discredito sul Parco stesso.



La storia personale della presidente e del direttore del Parco avrebbero dovuto indurre al sospetto che l'Ente ci avesse provato seriamente e avesse ricercato tutte le modalità per garantirsi l'acquisizione dei beni ambientali.



Infatti il Parco si è da subito attivato per chiedere mutui alla Cassa Depositi e Prestiti dello Stato ed anche a due banche diverse, inclusa la tesoreria attuale, ma non ci sono stati concessi. La causa? Il nostro irrisorio bilancio - come più e più volte segnalato - a detta delle banche stesse, non offriva sufficienti garanzie per un mutuo di appena 500 mila euro.



Ancora una volta la carenza di fondi è alla base di tutte le difficoltà dell'Ente: in questo caso la pochezza del bilancio dell'Ente è stata certificata anche da due banche e dalla Cassa Depositi e Prestiti.



Il Parco ha bussato a tutte le porte, chiedendo finanziamenti anche agli Enti locali, presentando dossier che illustravano l'importanza del sito e le possibilità di conservazione e valorizzazione dei siti, ma ciò non ha sortito l'apertura di linee di credito.



L'Ente Parco ha dovuto, quindi, accettare suo malgrado, che l'area finisse nuovamente nelle mani di società private. Tuttavia, preme ricordare ed evidenziare, a chi avesse dubbi e timori, come i vincoli del piano territoriale del Parco e di rete Natura 2000 rendano l'area di fatto intoccabile e assolutamente protetta da ogni punto di vista. L'impegno a non cambiare queste norme costituisce al momento, in assenza di fondi disponibili, ciò che l'Ente Parco può fare. E non è cosa da poco.