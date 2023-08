Sabato 9 Settembre 2023, Escursione alla scoperta del territorio

(Comacchio, 21 Ago 23) Questa escursione è interessante per visitare quanto resta dei manufatti costruiti durante gli ultmi anni della 2^ Guerra Mondiale, ma anche per leggere il territorio nei suoi aspetti naturali. Molti luoghi sono rimasti dimenticati oppure relegati in fazzoleti di terre rimasti quasi integri nella loro conformazione ambientale.

Si tratta di porzioni di terre che ancora mantengono le siepi frangivento, gli appezzamenti con la vigna sostenuta dall'olmo oppure dal pioppo nero. Alberi di gelso, siepi di pungitopo e utlizzo della robinia. Frammenti di tratti di strade o senteri di campagna riferiti al tracciato della Strada Romea più antca. Luoghi che richiamano le posizioni della "posta romana" (passo del Primaro e passo del Padus).

Viaggio in bicicleta o auto privata

Ritrovo ore 9.00 presso Porto Garibaldi di fronte al Mercato Itco (Via G. Mateot)

Ritorno previsto ore 12:00

L'escursione è piacevole e si svolge su strade asfaltate

Per informazioni

Susanna Pucci - 3391297815

Marino Rizzat - 339855616