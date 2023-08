Ieri sera alle ore 22.00 la spiaggia di Milano Marittima - Cervia si è trasformata in una nursery per 81 piccole tartarughe

(Comacchio, 23 Ago 23) Le uova sono state deposte fra le ore 21.00 e le 23.00 di sabato 24 giugno.

Le tartarughe "Caretta caretta" hanno raggiunto il mare tutte in buona salute

E' la prima volta che accade un simile evento in Emilia Romagna, seguito in diretta da migliaia di persone attraverso il sistema di monitoraggio web cam creato grazie anche alla Fondazione Cervia In per il Turismo.

Fondamentale in questi due mesi il supporto del Turtles of the Adriatic Organization, onlus con sede a Lido di Spina, che insieme al Centro sperimentale per la tutela degli habitat, ha tenuto monitorato il nido, proteggendolo con alcune recinzioni che hanno facilitato l'ingresso delle tartarughe in acqua.

Le dichiararazioni

Il Sindaco di Cervia Massimo Medri: "Cervia ancora una volta si è dimostrata una città di alto valore ambientale, dove la protezione della fauna e della flora sono elementi imprescindbili per la comunità. L'amministrazione comunale è particolarmente orgogliosa di come è stata gestita l'operazione relativa alle tartarughe 'Caretta Caretta'. Un sentito ringraziamento alle tante realtà ambientali e associative che hanno contribuito e si sono prodigate da mesi per l'esito positivo di questo evento unico nella nostra regione. Un grazie anche a Cervia In che ha sostenuto finanziariamente l'installazione delle web-cam".

Il Presidente del Parco del Delta del Po Aida Morelli: "Anche il Parco del Delta del Po è partner dell'iniziativa. Si tratta di un fatto eccezionale che emoziona, entusiasma ed alimenta la speranza che sia possibile la convivenza tra le attività umane e la Natura. L'opera di collaborazione tra tutti i soggetti che sono intervenuti ha portato alla tutela del nido ed alla schiusa delle uova. Un grazie di cuore a tutti. Il successo dell'azione che si è svolta in piena stagione balneare, culminata con la schiusa delle uova, apre ulteriori possibilità per il turismo sostenibile nei territori del Parco. E' possibile vedere i filmati raccolti dell'area sul canale youtube del Parco al link https://m.youtube.com/@FilmatiDeltaPo e ci auguriamo che tante persone continuino a seguire e a sostenere l'iniziativa.".

Il Presidente della Fondazione Cervia In Luca Sirilli: "La deposizione delle uova di Caretta Caretta non solo è straordinario per la costa romagnola, ma è anche segno che il nostro litorale è sano e adatto a eventi di questo genere. Pensiamo che la sostenibilità ambientale sia uno dei punti cardine per lo sviluppo di un turismo che ama frequentare luoghi dove la natura è protagonista. Abbiamo da subito creduto in questo progetto e investito risorse per far in modo che attraverso le nuove tecnologie quante più persone possibili potessero seguire, dopo tanti disastri che hanno colpito a maggio la nostra costa, un evento meraviglioso che ha restituito un'immagine positiva di Milano Marittima".