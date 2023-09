(Comacchio, 12 Set 23) Nella mattinata di ieri, lunedì 11 settembre 2023, sono state attivate le chiuse per permettere il graduale ingresso dell'acqua nel relitto di Valle Zavelea.

La palude salmastra compresa fra Valle Pega e Valle del Mezzano si estende su 70 ettari e rappresenta la parte meridionale non bonificata, il relitto appunto, di un'area che in origine si estendeva per circa 200 ettari.

Come accade dal 2021, il ricambio dell'acqua del sito, una volta l'anno e durante il periodo estivo, lasciando anche i fondali all'aria per qualche settimana, rappresenta una modalità che permette ai sedimenti di ossigenarsi, prevenendo possibili fenomeni di anossia.

Questi sono habitat rigorosamente protetti dall'Unione Europea, con la denominazione di "stagni temporanei mediterranei".

Azioni di tutela ambientale che seguono i tempi della natura e che non si conciliano certo con prese di posizione che spesso ingenerano allarmismi ingiustificati.

I sopralluoghi in Valle Zavelea hanno restituito alcuni strumenti (cogolli) per la pesca non autorizzata che sono stati rimossi e non è stata rilevata alcuna presenza di specie ittiche prive di vita lungo le rive della valle.