Venerdì 22 Settembre ore 19.00

(Argenta, 13 Set 23) Apericena presso l'Agrilocanda Val Campotto, breve videoproiezione dedicata al lupo, alla scoperta di questa affascinante specie protetta, delle sue caratteristiche e abitudini, tra miti, leggende e verità per imparare a conoscerlo e a convivere con lui. Al termine partenza per un'escursione guidata a piedi nelle Valli di Argenta, dove il lupo è presente, dedicata all'osservazione naturalistica.



Apericena con menù fisso 12 € • da corrispondere alla struttura

Escursione guidata 8 € • da corrispondere al museo



Prenotazione obbligatoria entro 2 giorni prima - E' consigliato portarsi una torcia

Ritrovo presso l'Agrilocanda Val Campotto, Via Maria Margotti 2, Argenta - FE

Info e Prenotazioni: Segreteria Museo delle Valli da martedì a domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.00 - Tel. 0532 808058 - mail info@vallidiargenta.org

