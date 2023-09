(Comacchio, 15 Set 23) Lunedì 13 settembre si è aperta la manifestazione internazionale GRECO 2023 (Green Growth Show 2023) nell'ambito dell'Ho Chi Minh Economic FORUM (HEF2023) che approfondirà la Crescita verde – Verso Net Zero", dal 13 al 17 settembre 2023, in Vietnam



La Fondazione Italia-Vietnam su impulso dell'Ambasciata del Vietnam in Italia ha coordinato la partecipazione all'Ho Chi Minh Economic Forum di alcune organizzazioni italiane come ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) il Parco del Delta del Po Emilia Romagna ed alcune eccellenze italiane come Bonfiglioli SPA, Landi Renzo Group, Unitec SPA, New Font, Eagleprojects.



Il territorio del Delta del Po, durante la giornata inaugurale, è stato presentato al meglio con la proiezione del video "I cieli del Delta" realizzato da Milko Marchetti, fotografo naturalista, per il Parco del Delta del Po Emilia- Romagna.



In Vietnam, l'obiettivo della crescita verde, si concretizza attraverso la "Strategia nazionale per la crescita verde, visione verso il 2050", in cui si afferma che la crescita verde aiuta a utilizzare le risorse naturali in modo efficiente, riducendo le emissioni gas serra e rispondendo ai cambiamenti climatici.



