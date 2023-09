(Comacchio, 18 Set 23) Nell'Oasi di Campotto ad Argenta si sta svolgendo il primo corso di formazione per aspiranti inanellatori organizzato dall'ISPRA, in collaborazione con il Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia Romagna e con il supporto logistico del Consorzio della Bonifica Renana e del Comune di Argenta (11-16 e 17-21 settembre).

Il corso, è destinato agli aspiranti che hanno già completato gran parte del percorso formativo obbligatorio con i rispettivi tutor (inanellatori esperti). I partecipanti assistono a lezioni teoriche e a sessioni pratiche di cattura e inanellamento che si svolgono presso la storica stazione di inanellamento dell'Oasi di Campotto ad Argenta. Il corso è coordinato dai formatori di Ispra dell'Emilia Romagna Lorenzo Serra, Andrea Ferri e Gaia Bazzi.

Ed è ad Argenta infatti, che già nel 1986, si erano tenuti i primi incontri che avrebbero contribuito in maniera determinante a formare il primo nucleo storico di inanellatori italiani.

Oggi, a più di 35 anni di distanza, la collaborazione tra ISPRA e Parco del Delta del Po si rinnova per offrire ai giovani aspiranti l'occasione di godere di un momento di formazione con inanellatori e ornitologi esperti e mettere a punto le tecniche di studio dell'avifauna con particolare riguardo all'inanellamento a scopo scientifico.

In questa occasione verranno inoltre perfezionati i lavori di messa in opera della nuova passerella galleggiante realizzata da ISPRA e dal Parco del Delta del Po appositamente per facilitare le operazioni di inanellamento degli uccelli palustri nei canneti dell'Oasi.