30 settembre - 1, 7 - 8, 14 - 15 ottobre 2023

(Comacchio, 19 Set 23) Conferenza stampa alla Manifattura dei Marinati, lunedì 18 settembre 2023, per la presentazione della Sagra dell'Anguilla 2023, giunta quest'anno alla sua 25esima edizione.

La manifestazione è organizzata dalla cooperativa sociale Work and Belong, con il patrocinio e il contributo del Comune di Comacchio e il patrocinio del Parco del Delta del Po Emilia Romagna, si svolgerà a Comacchio (FE) nel centro storico della città durante i fine settimana dal 30 settembre al 15 ottobre, con ingresso gratuito.

All'incontro erano presenti il vice sindaco Maura Tomasi, l'assessore al turismo del Comune di Comacchio Emanuele Mari, Lucia Felletti per il Parco del Delta del Po Emilia Romagna e Alessandro Menegatti presidente di Work and Belong s.c.s. gestore della Sagra dell'Anguilla 2023.

Gastronomia, cultura, spettacoli, mercato ed escursioni nel territorio tornano protagonisti dell'evento principale della Città lagunare, in un ricco calendario di masterclass, degustazioni, mostre, libri, incontri, spettacoli, escursioni e visite guidate, con un programma ideato per celebrare le tradizioni lagunari vive ancora oggi.

Tanti gli eventi e le iniziative proposte nel corso dei tre week end della kermesse dedicata all'anguilla, alle Valli e a Comacchio.

Tutte le informazioni, gli aggiornamenti e il programma sono disponibili su:

www.facebook.com/sagranguilla/?locale=it_IT

www.sagradellanguilla.it

Per sabato 14 ottobre il Parco del Delta del Po propone una seri di appuntamenti legati all'anguilla, ed in particolare agli esiti del progetto LIFEEL, finanziato dall'Unione Europea, firmati dallo slogan: We love eels.



Sabato 14 ottobre 2023

Ore 10.00 We love eels: escursione in barca con presentazione del progetto LIFEEL

Partenza dal nuovo Parco Archeologico Open Air

Due ore di escursione in barca nelle Valli di Comacchio, a partire dalle ricostruzioni dell'antica città di Spina fino all'esplorazione delle Valli tra stazioni da pesca e antichi casoni. Alla presenza di Anna Gavioli, biologa dell'Ente per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po Emilia-Romagna, per presentare LIFEEL, il progetto di conservazione dell'Anguilla europea. Modalità di partecipazione: prenotazione e acquisto info@podeltatourism.it 3465926555

Ore 11.00 We love eels: LIFEEL, il progetto europeo per la conservazione dell'Anguilla

Manifattura dei Marinati, Soppalco Sala Aceti, Corso Mazzini 200

Incontro a cura dell'Ente per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po Emilia-Romagna, nell'ambito del primo progetto di conservazione dell'Anguilla europea, finalizzato a mantenere e incrementare lo stock naturale di esemplari della specie. Modalità di partecipazione: gratuita senza prenotazione.

Ore 15.00 We love eels: dalle lagune al Mar dei Sargassi

Pronao del Museo Delta Antico (in caso di maltempo: Palazzo Bellini di via Agatopisto, 5)

Cronaca e video reportage del viaggio delle anguille. Incontro a cura dell'Ente per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po Emilia-Romagna. Modalità di partecipazione: gratuita senza prenotazione.

Ore 16.00 We love eels: anguille a colori

Aule didattiche del Museo Delta Antico, via Agatopisto 2

Laboratorio creativo per bambini. Modalità di partecipazione: gratuita fino ad esaurimento dei posti previa prenotazione al numero: 0533 311316

Ore 18.00 Premiazione concorso fotografico internazionale del Parco del Delta del Po

"Acqua e…"

Il concorso affidato alla direzione artistica del fotografo naturalista Milko Marchetti, è totalmente on-line, è gratuito e tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.podeltacontest.it. Sul sito inoltre ifotografi, fino al 21 settembre, potranno di caricare in piena autonomia le immagini, creando una galleria visibile e disponibile; chiunque, accedendo al sito, può votare le opere. Fino ad oggi sono state caricate oltre 2.500 immagini fotografiche e i fotografi provengono dal continente europeo, numerosi anche gli asiatici.L'edizione 2023, a carattere internazionale, dal titolo ACQUA E… ha visto il suo avvio con il mese di giugno, e propone un numero di premi che supera i 5.000 euro fra premi fotografici, pernottamenti e servizi in strutture del territorio.

La giuria presieduta da Milko Marchetti presenterà le opere in concorso e premierà i vincitori.

Manifattura dei Marinati, Soppalco di Sala Aceti, Corso Mazzini 200