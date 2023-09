(Comacchio, 26 Set 23) Il direttore del Parco del Delta del Po, Massimiliano Costa e la responsabile dell'ufficio tecnico Elena Cavalieri, sono a Dortmund, in Germania, per il lancio del progetto europeo Land4Climate, finanziato dal programma Horizon2020, insieme all'Università di Bologna - il gruppo di ricerca della professoressa Silvana Di Sabatino - e ad altri enti e università dell'Europa centrale.

Il progetto ha come finalità la ricerca e la realizzazione di interventi per il contrasto agli effetti dei mutamenti climatici, in particolare l'erosione costiera e le esondazioni fluviali.

L'Ente Parco ha finanziamenti europei al 100% per realizzare un intervento sperimentale che sarà individuato nel corso delle attività di progetto. L'efficacia dell'intervento sarà attentamente monitorata e gli esiti verranno utilizzati per pianificare altri interventi analoghi, da realizzare sul territorio o da esportare in altre aree d'Europa. Questo progetto si inserisce nella linea di interventi dell'Ente Parco, finalizzata alla conservazione del territorio e della biodiversità, grazie ad opere "strutturali-naturali", come nel caso del progetto LIFE Natureef - recentemente lanciato dall'Università di Bologna, seguito dal gruppo di ricerca del professor Massimo Ponti, assieme, appunto, al Parco del Delta e al Comune di Ravenna, per la salvaguardia della foce del Torrente Bevano mediante scogliere soffolte di ostriche e policheti.