Domenica 4 febbraio visite guidate gratuite nel Parco del Delta del Po

(Comacchio, 31 Gen 24) Il Delta del Po è un territorio di zone umide, che rappresentano il suo più prezioso patrimonio che si sviluppa in: acque dolci: 2.500 ha; acque salmastre: 20.000 ha; acque marine protette: 32.000 ha.

Lo straordinario valore del Delta del Po dell'Emilia Romagna, un grande complesso di corsi d'acqua, paludi, valli e lagune, è comprovato dal riconoscimento come Parco Naturale Regionale, Riserva della Biosfera UNESCO e Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Le zone umide del Delta del Po sono, inoltre, riconosciute come zone Ramsar e siti della rete Natura 2000.

Le zone umide sono fondamentali nel ciclo dell'elemento più importante per la vita sulla terra: l'acqua. Esse, inoltre, rappresentano i serbatoi di carbonio più efficaci sulla Terra, immagazzinandone il doppio rispetto a quello assorbito da tutte le foreste, limitano le emissioni di gas serra, assorbono le piogge in eccesso arginando il pericolo inondazioni, rappresentano habitat affascinanti per l'uomo e luoghi di vita per una biodiversità straordinaria, forniscono importanti riserve alimentari (molluschi e crostacei, pesce, riso), sono una fondamentale riserva di acqua dolce (utilizzata come acqua potabile o per l'irrigazione in agricoltura).

In occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide doppio appuntamento nel Parco del Delta del Po

Domenica 4 Febbraio 2024

Visita guidata alla foresta allagata di Punte Alberete (Ravenna) ore 8.30 e 10:30

Per celebrare la Giornata Mondiale delle Zone Umide, cittadini e appassionati sono invitati come ogni anno, a una visita guidata nell'unica foresta allagata sopravvissuta nella Valle Padana meridionale. L'alternarsi di ambienti di bosco igrofilo inondato, praterie sommerse, spazi aperti, protegge in febbraio la rara flora ancora dormiente e i furtivi movimenti della fauna tipica degli ambienti palustri.

Ritrovo presso il parcheggio di Punte Alberete, al km 8 della S.S. Romea.

Due appuntamenti: alle 8:40 (partenza 9:00) e alle 10:40 (partenza alle 11:00)

ingresso gratuito

www.facebook.com/events/203487902846137/?ref=newsfeed&locale=it_IT

Visita guidata alle Vallette di Ostellato (Ferrara) ore 9.00

Come ogni anno ricorre la Giornata Mondiale delle Zone Umide e anche quest'anno il Circolo Legambiente Delta del Po propone un'escursione alla scoperta del territorio delle Vallette di Ostellato. Due guide accompagneranno alla scoperta delle Vallette di Ostellato in un percorso a piedi di circa 10km che attraversa le quattro Valli: Valle San Camillo, Fossa, Fornace e San Zagno.