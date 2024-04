(Comacchio, 17 Apr 24) Al Parco del Delta oggi si è svolto l'incontro tecnico-formativo sulle "Linee guida per limitare gli impatti negativi e limitare l'ulteriore diffusione delle specie aliene invasive in Emilia Romagna".

La Regione Emilia-Romagna - Servizio Parchi, infatti, ha stipulato un accordo di collaborazione con l'Università di Parma per il supporto tecnico-scientifico relativo alle IAS vegetali, nell'ambito del quale sono stati programmati tre eventi formativi sulla tematica, presso gli Enti che hanno aderito al bando a valere sul fondo MASE dedicato alle IAS. Il primo incontro si è svolto ieri nel Comune di Baricella, in data odierna all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po e domani, invece, è previsto presso la sede dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

Alla lezione introduttiva, svoltasi presso la sede del Parco del Delta del Po, ha fatto seguito un'uscita specifica sul campo, presso le Dune di Massenzatica (Mesola), area gestita dallo stesso Parco.