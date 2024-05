19 giugno 2024 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 Presso la sala "20 maggio" della Terza Torre di Viale della Fiera 8, Bologna

(Comacchio, 23 Mag 24) Nell'ambito del convegno interverranno relatrici e relatori di carattere internazionale, nazionale e regionale, operanti nell'ambito UNESCO, per illustrare l'impegno dedicato al raggiungimento del GOAL 5 "Parità di Genere" e far emergere punti di vista utili al confronto sul tema del protagonismo femminile nelle Riserve della Biosfera dell'Emilia-Romagna: Appennino tosco-emiliano, Delta Po e Po Grande.



Durante il convegno, verrà inoltre presentato il progetto "Donne&Biosfera", sviluppato dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito delle attività di coordinamento delle tre Riserve della Biosfera MAB UNESCO che insistono, in parte, sul proprio territorio, soffermandosi sui risultati dell'analisi effettuata e lanciare suggestioni per il possibile sviluppo. Tali suggestioni saranno commentate ed integrate nell'ambito di una tavola rotonda a cui parteciperanno rappresentanti del settore imprenditoriale, della ricerca, dell'educazione e dell'associazionismo attive nelle tre Riserve della Biosfera.



Questo il programma completo della mattinata, al termine della quale è previsto un light lunch per i partecipanti.



Per motivi organizzativi, è richiesta la registrazione all'evento tramite il modulo di iscrizione presente al link: https://bit.ly/4b7NlCW