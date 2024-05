Sabato 1° giugno 2024, alle ore 10, visita guidata d'apertura

(Comacchio, 29 Mag 24) Sabato 1° giugno 2024 riaprono finalmente, e in via definitiva, le visite ad una sezione della penisola di Boscoforte, una delle perle naturalistiche del Parco del Delta del Po Emilia - Romagna, sita tra le province di Ferrara e di Ravenna. Si tratta di una lingua di terra che si insinua nelle acque delle Valli di Comacchio per oltre 5 km.

È stato necessario un impegnativo lavoro di ripristino per realizzare un itinerario fruibile in sicurezza: si tratta di un percorso ad anello, nella sezione ad est del sito, che permetterà ai visitatori e agli amanti della natura l'osservazione delle numerose specie di uccelli che popolano questo angolo incantevole. Non mancherà l'inaspettato e suggestivo incontro coi cavalli Camargue-Delta che ormai da tempo popolano la penisola.

Questa anteprima delle visite a Boscoforte precede l'inaugurazione ufficiale che si terrà nelle prossime settimane. Dal primo giorno di giugno, e sempre alle ore 10, prenderanno avvio le visite guidate (nelle giornate di sabato e domenica) con accesso a piedi e su prenotazione.

Prenotazioni online su: www.naturaravenna.it