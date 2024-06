Festival Into the Blue - Sea life fest 2024, Rimini - Riccione

(Comacchio, 12 Giu 24) Nell'ambito del festival Into the Blue - Sea life fest 2024 (Fondazione Cetacea), in programma dal 6 al 17 giugno a Rimini e Riccione, lunedì scorso si è svolto l'appuntamento con le anguille targate LIFEEL: il progetto finanziato con fondi europei Life Nature & Biodiversity, dedicato alla tutela e conservazione dell'anguilla europea, che vede coinvolti, fra i numerosi enti e istituzioni, il Parco del Delta del Po Emilia-Romagna e le Università di Bologna e Ferrara.



Ad affrontare il tema dell'incontro "LE ANGUILLE, UNA SPECIE DA SALVARE" hanno provveduto Massimiliano Costa, direttore del Parco del Delta del Po, il quale si è soffermato sulle attività svolte dall'Ente Parco per tutelare e conservare le anguille e gli habitat e mantenere così un equilibrio ambientale capace di garantire la conservazione della specie; mentre il professor Oliviero Mordenti, del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie di UniBo, di cui sono note le attività di ricerca per la riproduzione dell'anguilla e di altre specie di pesci, ha sottolineato le azioni intraprese con il progetto LIFEEL, Illustrando il ciclo biologico delle anguille e le sperimentazioni per la loro riproduzione in cattività.

Ha concluso la tavola rotonda Sauro Pari, direttore di Fondazione Cetacea.