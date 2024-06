(Comacchio, 28 Giu 24) È stato esteso fino a mercoledì 11 settembre 2024 il periodo in cui le scuole dei Comuni emiliano-romagnoli delle tre Riserve della Biosfera Po Grande, Delta Po e Appennino tosco-emiliano potranno inviare la propria richiesta di finanziamento nell'ambito del progetto Scuola&Biosfera.

Le risorse, stanziate dall'Assessorato alla Programmazione territoriale, parchi e forestazione (pari a sessantamila euro), sono messe a disposizione delle scuole primarie e secondarie di I^ e II^ grado per coprire le spese di organizzazione dei viaggi di istruzione realizzati entro il 30 novembre 2024 in una delle tre Riserve della Biosfera MAB UNESCO, diversa dalla propria.

Il finanziamento è destinato a gruppi composti da almeno 30 studenti e studentesse (nel caso di scuole primarie e secondarie di I^ grado) e 40 (nel caso di scuole secondarie di II^grado) e verrà erogato alle scuole idonee, in ordine cronologico di domanda e fino a esaurimento dei fondi, per viaggi di istruzione da una giornata (opzione valida per le scuole primarie e secondarie di I^grado) o di due/tre giornate, selezionando le esperienze dal Catalogo Scuola&Biosfera.

Si tratta di uno strumento inedito, di cui si possono avvalere gli insegnanti per programmare in autonomia viaggi di istruzione personalizzati, da una o più giornate, frutto del confronto con i referenti delle tre Riserve della Biosfera e con i responsabili per l'educazione ambientale dei Parchi e dei Centri per l'educazione alla sostenibilità (Ceas). Il catalogo, diviso secondo ordine e grado scolastico, raccoglie numerose "esperienze" alla scoperta dei territori di riferimento, quali: visite guidate a siti naturalistici, siti archeologici, musei, monumenti, così come laboratori didattici, incontri con esperti e approfondimenti di progetti e iniziative locali.

La richiesta di finanziamento può essere inviata entro le ore 12:00 dell'11 settembre, seguendo le modalità indicate nel bando, pubblicato sul Sito del Parco Nazionale dell'Appennino tosco-emiliano (Ente Capofila del progetto) a questo link: https://www.parcoappennino.it/bandi_dettaglio.php?id=78788

Per maggiori informazioni sul progetto e i cataloghi realizzati è possibile visitare la pagina Scuola&Biosfera sul Sito della Regione Emilia-Romagna: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/aree-protette/riconoscimenti-unesco/programma-mab/scuola-biosfera