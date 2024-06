Incontri, visite guidate, workshop e presentazione di libri durante l'estate

(Comacchio, 28 Giu 24) "Il veleno dopo lo sparo – l'avvelenamento da piombo negli uccelli selvatici" non è solo una mostra scientifica promossa dal Parco del Delta del Po Emilia -Romagna (Manifattura dei Marinati, 1° giugno - 31 agosto 2024), ma anche e soprattutto, un elemento di riflessione sulla tutela e la salvaguardia di ognuno, di tutti gli esseri viventi.

Ed è con questo spirito che l'attività di divulgazione e approfondimento si svolgerà fino alla fine di agosto, con un ricco programma di appuntamenti coordinati dai curatori della mostra: Enrico Bassi Vultur Conservation Foundation, Centro Italiano Studi Ornitologici e Gloria Ramello anch'essa del Centro Studi Ornitologici e del Gruppo Piemontese Studi Ornitologici.

Tutti gli appuntamenti, gratuiti, si svolgeranno alla Manifattura dei Marinati (C.so G. Mazzini, 200, Comacchio Fe. Info e prenotazioni 0533 81742).

Apre il calendario, sabato 29 giugno, il CORSO DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE (ore 9:30), dedicato alle guide e agli operatori dei Centri visita del Parco, agli Amici del Parco e a tutti i volontari e le volontarie che operano nel Parco del Delta del Po Emilia Romagna, cui farà seguito una VISITA GUIDATA - ore 11. Sempre sabato 29 VISITA GUIDATA alla mostra alle ore 18 aperta a tutti - ITALIANO + INGLESE.

Così pure domenica 30 giugno VISITA GUIDATA - alle ore 11:00, aperta a tutti - ITALIANO + INGLESE.

Giovedì 11 luglio, sempre nella Manifattura dei Marinati, è in programma il WORKSHOP (ore 9:00) "Piombo e munizioni da caccia. Due strade destinate a separarsi": l'approfondimento intende fornire elementi di conoscenza su come il piombo entri nelle catene alimentari e dell'impatto che esercita sulla fauna e i rimedi a portata di mano per rimediare a questa situazione. Seguirà un'ESCURSIONE POMERIDIANA (pranzo libero) con partenza (ore 14:15) da Centro Parco con mezzi propri - "Le specie di uccelli a rischio di saturnismo nei luoghi della contaminazione". Escursione guidata alla Pialassa della Baiona e Pineta San Vitale: biologia e comportamento alimentare degli uccelli acquatici con simulazione di un campionamento ecotossicologico per valutare l'accumulo di piombo nei sedimenti. Con Roberto Tinarelli e Fabrizio Borghesi.

Soni in programma anche VISITE GUIDATE per gli iscritti delle associazioni venatorie del territorio: venerdì 12 luglio (ore 18), sabato 13 luglio (ore 10.30), e gruppo dedicato anche nelle visite guidate di sabato 24 agosto (ore 18) e venerdì 30 agosto (ore 17).

Appuntamento con bambini e bambine e le loro famiglie, sabato 13 luglio (ore 18): con "Gli uccelli del Parco del Delta del Po" per scoprire l'avifauna del delta e a seguire visitare la mostra.

Sabato 27 luglio ecco "Le specie di uccelli a rischio di saturnismo nei luoghi della contaminazione":

ESCURSIONE GUIDATA alla Pialassa della Baiona e Pineta San Vitale: biologia e comportamento alimentare degli uccelli acquatici con simulazione di un campionamento eco-tossicologico per valutare l'accumulo di piombo nei sedimenti. Con Roberto Tinarelli ASoER (ore 9, partenza dalla sede Parco, c.so G. Mazzini, 200 Comacchio, FE, con mezzi propri).

Venerdì 23 agosto due VISITE GUIDATE - alle ore 10:30 e alle ore 17, aperte a tutti - ITALIANO + INGLESE, mentre alle ore 18 è in programma la presentazione del libro "Ambiente e monachesimo. Storia ed evoluzione degli habitat dell'Appennino emiliano-romagnolo e umbro marchigiano": incontro con l'autore Jacopo Angelini, Faunista e ornitologo, WWF Marche.

Doppio appuntamento sabato 24 agosto: VISITA GUIDATA ITALIANO + INGLESE (ore 18) e CONFERENZA SERALE (ore 21) con Enrico Bassi e Massimiliano Costa: "Il problema delle munizioni di piombo nei confronti degli uccelli selvatici".

Venerdì 30 agosto VISITA GUIDATA (ore 17) ITALIANO + INGLESE. A seguire (ore 18) presentazione del libro "Ventimila specie (o quasi) sotto il mare" - Sperling & Kupfer Editore. Incontro con l'autore, Andrea Bonifazi, ricercatore in Ecologia Marina e monitoraggio ambientale.

Gran finale, sabato 31 agosto (ore 18), con una performance in dialetto comacchiese a cura dell'Associazione TemperaMenti, dal titolo "In t'un'ealbe invarneale une s'ciuptá": un appuntamento che rappresenta una sintesi fra tradizione e contemporaneità attraverso l'espressione in vernacolo con le sue sonorità e le sue fonetiche espressive; a seguire visita guidata alla mostra.

Le iniziative proposte hanno tutte l'intento di presentare da un punto di vista divulgativo di uno dei più importanti fattori di rischio che minaccia gli uccelli selvatici e gli ambienti naturali:

Le visite guidate, gratuite, realizzate da Enrico Bassi e Gloria Ramello, permetteranno di approfondire questa tematica da un punto di vista scientifico e sociale attraverso l'osservazione di reperti inediti, animali naturalizzati, esempi di munizionamenti e campioni raccolti nel corso di una pluriennale ricerca di campo. Ampio spazio sarà riservato alla descrizione delle munizioni alternative atossiche (senza piombo) per praticare ogni tipo di caccia in modo più sostenibile.