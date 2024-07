Workshop con escursione pomeridiana - Pialassa della Baiona e Pineta San Vitale, Ravenna

(Comacchio, 03 Lug 24) Le gravi problematiche legate all'uso delle munizioni a base di piombo che colpiscono gli uccelli selvatici, l'ambiente e la stessa salute umana sono ormai ben note, così come sono note le iniziative che possono essere adottate per fronteggiarle in modo efficace, senza penalizzare il mondo venatorio. Malgrado ciò, al momento, su questi temi c'è ancora poca consapevolezza tra le persone, i cacciatori e gli addetti ai lavori.

Questo workshop, organizzato dal Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, in concomitanza con la mostra "Il veleno dopo lo sparo" (Manifattura dei Marinati, Comacchio 1° giugno - 31 agosto 2024), si pone l'obiettivo di fornire elementi di conoscenza su come il piombo, una volta sparato, entri nelle catene alimentari, dell'impatto che esercita sulla fauna e sui rimedi a portata di mano per rimediare a questa situazione.

Programma



09:00 - 09:15 - Saluti delle Autorità - Aida Morelli Presidente del Parco Delta del Po Emilia-Romagna

Moderatori dei lavori:

Massimiliano Costa del Parco Delta del Po Emilia-Romagna

Roberto Tinarelli Presidente Associazione Ornitologi Emilia-Romagna (AsOER)

09:15 - 09:45 - Alessandro Andreotti Primo tecnologo presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)

"Abbandonare il piombo per non andare a fondo: le ragioni di una scelta obbligata" Inquadramento generale della problematica, iniziative in atto per bandire il piombo, possibili soluzioni alternative.

09:45 - 10:10 - Mauro Ferri Associazione Ornitologi dell'Emilia-Romagna (AsOER), Società Italiana di Ecopatologia della Fauna (SIEF)

"Munizioni al piombo e contaminazione della carne della selvaggina abbattuta"

10:10 - 10:35 - Fabrizio Borghesi Comune di Ravenna. Servizio Tutela Ambiente e Territorio, Uff. Zone Naturali

"Il piombo nei sedimenti e nella piccola selvaggina: c'è qualcosa in comune"

10:35 - 10:55 - Pausa caffè

10:55 - 11:20 - Enrico Bassi Vulture Conservation Foundation, Centro Italiano Studi Ornitologici

"Iniziative senza piombo in atto in Italia per tutelare gli uccelli e gli ambienti naturali." Studio pluriennale sui rapaci italiani ed europei e iniziative senza piombo per tutelarli.

11:20 - 11:50 Domande e discussione

11:50 - 12:50 - Visita guidata della mostra "Il veleno dopo lo sparo" con Roberto Tinarelli e Gloria Ramello Centro Italiano Studi Ornitologici (CISO), Gruppo Piemontese Studi Ornitologici (GPSO)

12:50-14:15 - Pranzo libero

14:15 - 17:30 - Escursione guidata alla Pialassa della Baiona e Pineta San Vitale con Roberto Tinarelli e Fabrizio Borghesi. Nel corso dell'escursione saranno trattati i seguenti temi:

Le specie di uccelli a rischio di saturnismo nei luoghi della contaminazione

Biologia e comportamento alimentare

Simulazione di un campionamento ecotossicologico per valutare l'accumulo di piombo nei sedimenti - Partenza dalla sede di Comacchio del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna (c.so Mazzini, 200) con mezzi propri.

INGRESSO LIBERO

Prenotazione obbligatoria entro martedì 9 luglio

INFO E PRENOTAZIONI 053381742 - luciafelletti@parcodeltapo.it

Link per registrarsi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXm2sepi7b4AQhseL-HKyHFE2T_Cl6xczEmTaqniOQ6ktowA/viewform?usp=pp_url