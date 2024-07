Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla IV edizione, i candidati interessati devono inviare la richiesta di partecipazione entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 31 luglio 2024.

(Biosfera Delta Po, 10 Lug 24) Torna dopo l'ultima edizione del 2022 il concorso UPVIVIUM, il contest enogastronomico a Km zero nazionale tra Riserve della Biosfera.

Per il Delta del Po l'edizione 2024 del concorso UPVIVIUM rientra tra le azioni previste dalla Carta Europea del Turismo Sostenibile della Riserva della Biosfera Delta del, il concorso è aperto a tutti gli esercizi di ristorazione aventi sede nei Comuni di Alfonsine, Argenta, Cervia, Codigoro, Comacchio, Goro, Mesola, Ostellato, Ravenna.

COME FUNZIONA?

Come per le precedenti edizioni, anche quella in partenza vedrà una doppia fase. La fase locale, al termine della quale si stabilirà il vincitore della Riserva della Biosfera Delta del Po che accederà alla fase nazionale. Nella fase nazionale si incontreranno i vincitori locali delle altre Riserve della Biosfera in concorso: "Appennino tosco-emiliano", "Isole di Toscana", "Sila", "Monte Grappa", "Valle Camonica ed Alto Sebino" e naturalmente "Delta del Po".

LA FASE LOCALE

La fase locale nel Delta del Po si terrà nei fine settimana compresi tra il 9 agosto e il 1 settembre, in cui squadre composte da ristoratori e produttori agroalimentari del Delta del Po si sfideranno con un piatto. Il piatto (che può essere un antipasto, un primo, un secondo, un piatto unico o un dolce) dovrà avere come elemento almeno un prodotto DOP, IGP o presidio Slow-Food, il cui disciplinare indichi come areale geografico, anche parzialmente i Comuni di Alfonsine, Argenta, Cervia, Codigoro, Comacchio, Goro, Mesola, Ostellato, Ravenna. Il piatto inoltre deve essere accompagnato da vini, birre o bevande analcoliche del territorio.

PARTECIPARE AD UPVIVIUM È FACILE

Per maggiori dettagli e informazioni sul concorso UPVIVIUM scarica il regolamento tramite questo link (https://www.parcodeltapo.it/it/pagina.php?id=148)!

Nel regolamento trovi anche il modulo da compilare per iscriverti che puoi scaricare in formato editabile sempre da questo link (https://www.parcodeltapo.it/it/pagina.php?id=148).